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Пандемия COVID-19
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В России выявили 8 790 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за 24 часа на 3 073
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 790, до 4 931 691. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 073, до 1 134 308.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,27%. Днем ранее было выявлено 3 818 случаев, что стало максимумом с 17 января.

За сутки в Москве зарегистрировали 58 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 19 186, следует из сообщения штаба.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 866, что стало максимумом за месяц. Всего уже выздоровели 4 547 500 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 364 против 393 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 115 480 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,34%, следует из данных штаба.

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РоссияПандемия COVID-19
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