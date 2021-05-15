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Пандемия COVID-19

СМИ: Португалия откроет границы для большинства стран Европы

Ограничения сохраняются для ЮАР, Бразилии, Индии, Кипра, Хорватии, Литвы, Нидерландов и Швеции, передает телерадиокомпания Radio e Televisao de Portugal

ТАСС, 15 мая. Португалия с понедельника откроет границы для туристов из большинства европейских стран. Об этом в субботу сообщила государственная телерадиокомпания Radio e Televisao de Portugal.

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Отмечается, что границы откроются для стран Европейского союза, а также для государств, входящих в Шенгенскую зону, и для Великобритании. Подчеркивается, что меры коснутся тех стран, где число заболевших COVID-19 за 14 дней не будет превышать 500 случаев на 100 тыс. человек.

Ограничения сохраняются для ЮАР, Бразилии, Индии, Кипра, Хорватии, Литвы, Нидерландов и Швеции.

Теги
ВеликобританияПортугалияПандемия COVID-19
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