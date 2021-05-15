СМИ: Португалия откроет границы для большинства стран Европы

ТАСС, 15 мая. Португалия с понедельника откроет границы для туристов из большинства европейских стран. Об этом в субботу сообщила государственная телерадиокомпания Radio e Televisao de Portugal .

Отмечается, что границы откроются для стран Европейского союза, а также для государств, входящих в Шенгенскую зону, и для Великобритании. Подчеркивается, что меры коснутся тех стран, где число заболевших COVID-19 за 14 дней не будет превышать 500 случаев на 100 тыс. человек.

Ограничения сохраняются для ЮАР, Бразилии, Индии, Кипра, Хорватии, Литвы, Нидерландов и Швеции.