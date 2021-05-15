В Крыму подтвердили 98 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Девяносто восемь новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Крыму, сообщил в субботу на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

С начала года в регионе шло снижение заболеваемости коронавирусом, но во второй половине марта число новых случаев начало расти. С начала апреля количество выявляемых в сутки заразившихся выросло почти вдвое, однако уровень распространения инфекции остается ниже среднероссийского, сообщал ранее Роспотребнадзор.

"За 14 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе пять случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 77 выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за рубежа", - написал Аксенов.

Он уточнил, что за сутки протестированы на коронавирус 4 153 человека. За сутки выздоровели 24 человека, за весь период - 38 725.

С 1 марта в Крыму отменили часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняются масочный режим и социальное дистанцирование.