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На фасад здания Госдумы вернули букву "А"

Ранее она упала из-за сильного ветра
© Илья Баранов/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Буква "А", упавшая в субботу с фасада здания Госдумы на Охотном ряду, возвращена на место, передает корреспондент ТАСС.

Таким образом, надпись "Государственная дума" на фасаде здания нижней палаты парламента восстановлена в прежнем виде.

Как ранее сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, буква "А" из окончания в слове "Государственная" на фасаде Госдумы сорвалась из-за очень сильного ветра, для исправления ситуации были вызваны специалисты.

Эксплуатация зданий Федерального собрания находится в ведении Управления делами президента РФ.

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