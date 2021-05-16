В Париже сообщили, что внесение вакцины РФ в санитарный пропуск Франции пока под вопросом

ПАРИЖ, 16 мая. /ТАСС/. Так называемый санитарный пропуск, который французские власти планируют ввести в июне для приезжающих из-за границы, будет учитывать одобренные в ЕС вакцины, в то время как внесение данных о вакцинации российскими и китайскими препаратами пока под вопросом. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире радио Europe 1 .

"Какие вакцины [будут внесены в санитарный пропуск]? Это будут вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств (EMA). На данном этапе агентство изучает российскую и китайскую вакцину, но пока ни одна из них не получила одобрение европейского санитарного органа", - констатировал Бон. "Если бы у нас не было сомнений относительно надежности китайской вакцины, мы бы разрешили людям с ней ездить по Европе. Но наша точка зрения заключается в том, что эта вакцина должна быть одобрена европейским регулятором".

В то же время Бон подчеркнул, что это будет "санитарный, а не вакцинационный пропуск" и в первую очередь он будет учитывать данные ПЦР-тестов на коронавирус. Для прибытия на территорию Франции, а также для прохода на концерты, футбольные матчи и другие массовые мероприятия, где будет необходим данный документ, потребуется занести в него информацию о недавно сделанном отрицательном тесте на коронавирус, второй дозе вакцины или же об уже перенесенном COVID-19.

"Этот пропуск будет использоваться во Франции с 9 июня. На втором этапе мы гармонизируем наш документ с общеевропейским. Он появится во второй половине июня, ориентировочно 20 числа", - заявил госсекретарь.

По его словам, информация о прохождении курса прививок от коронавируса может стать альтернативой обязательному ПЦР-тесту. Бон уточнил, что сейчас в ЕС обсуждается вопрос взаимной отмены обязательного карантина для путешествующих в пределах содружества, а также составление единого списка третьих стран, в отношении которых будут введены особые требования для въезда. Также обсуждается введение бесплатных ПЦР-тестов по всему Евросоюзу.