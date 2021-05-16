В управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Москве выявляется все меньше случаев ВИЧ

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции в Москве стабилизируется, среди жителей выявляют все меньше новых случаев инфекции. Об этом в воскресенье сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

"В городе Москве достигнут уверенно контролируемый и более благоприятный, по сравнению со многими мегаполисами развитых стран и другими регионами России, уровень эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции. В столице наблюдается стабилизация эпидемического процесса со стойкой тенденцией к снижению числа новых случаев инфицирования ВИЧ у москвичей. Это стало возможным благодаря системе мер, в том числе направленных на рост уровня осведомленности и грамотности населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве ежегодно увеличивается число лиц, прошедших обследование на антитела к ВИЧ, что позволяет выявлять заражение на ранних стадиях и вовремя назначать необходимое лечение.

Тест на ВИЧ является единственным достоверным способом узнать о вирусе в крови. Более 5 млн человек в столице ежегодно проходят соответствующее обследование.