В Якутске число пунктов вакцинации от коронавируса вырастет до 64

ЯКУТСК, 17 мая. /ТАСС/. Количество пунктов вакцинации от коронавируса в Якутске увеличится с 23 до 64, а мобильных бригад - с 23 до 129 в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщила в понедельник на брифинге заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

"Сегодня дополнительно поступает партия около 10 тыс. доз в целях проведения усиленной вакцинации, в том числе и в достаточно крупных и самых сегодня сложных районах с точки зрения санэпидемобстановки - в городе Якутске и Мегино-Кангаласском районе. Так, в городе Якутске <…> с 23 до 64 количество пунктов вакцинации увеличивается, и, соответственно, в пять раз увеличивается количество мобильных бригад, с 23 до 129", - сказала Балабкина.

По информации регионального оперштаба, с 16 мая в Якутске и Мегино-Кангаласском районе стартовала массовая вакцинация населения с увеличением числа прививочных бригад и времени работы с 08:00 до 20:00. Так, за прошедшие сутки получили вакцину 852 человека.

"По состоянию на 17 мая в республику поступило 136 084 дозы вакцины. Первую дозу получили 121 708 человек", - отметили в пресс-службе правительства региона.

Всего за прошедшие сутки в регионе было выявлено 105 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 64 в Якутске и 14 в Мегино-Кангаласском районе. В других районах количество случаев варьируется от шести до одного.

Всего в республике было выявлено 36 849 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 33 189 пациентов, умерли 634. В Якутии режим повышенной готовности в связи с коронавирусом продлен до 31 мая.