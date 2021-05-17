В Азербайджане с 18 мая начинается вакцинация "Спутником V"

БАКУ, 17 мая. /ТАСС/. Вакцинация населения от коронавируса российским препаратом "Спутник V" начинается 18 мая в Азербайджане. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Минздрава Азербайджана, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики.

"С 18 мая с целью вакцинации от новой коронавирусной инфекции граждане смогут использовать препарат российского производства "Спутник V", - говорится в сообщении. Уточняется, что вакцинацию этим препаратом может пройти любой гражданин старше 18 лет, не имеющий противопоказаний.

По данным медицинских властей, первоначально вакцинация "Спутником V" будет проводиться в Бакинском оздоровительном центре.

В Азербайджане вакцинация населения от коронавируса началась 18 января. При иммунизации используются препараты CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech и Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca. Последний вводится только гражданам от 60 лет и старше. Первая партия российской вакцины "Спутник V" была доставлена в Азербайджан 2 мая. До конца месяца ожидается поставка новых партий этого препарата.

По данным оперативного штаба, вакцинацию в стране прошли уже почти 1,8 млн человек или около 18% населения. С начала пандемии в республике подтверждены 329 843 случая заражения коронавирусом, выздоровели 314 900 человек, умерли 4 779 пациентов.