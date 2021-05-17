Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил с днем рождения своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева.

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с днем рождения", - сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

Отмечается, что состоялась беседа с участием первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В ходе нее был подтвержден взаимный настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства.

"Условлено о поддержании дальнейших тесных контактов", - добавили в Кремле.