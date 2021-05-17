В Вологодской области более 100 тыс. жителей сделали прививку от коронавируса

ВОЛОГДА, 17 мая. /ТАСС/. Более 100 тысяч вологжан привились от коронавирусной инфекции, это 19% от установленного плана иммунизации 546 тыс. человек. В регион поставлено более 127 тыс. компонентов вакцины, ее достаточно для иммунизации, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Ключевую роль в стабилизации эпидситуации играет вакцинация, она активно идет по всей области. Сегодня мы перешагнули порог в 100 тыс. вакцинированных жителей, это почти 19% от плана, но нам необходимо привить 60% населения, чтобы получить стойкий коллективный иммунитет, и сделать это надо к концу августа. Для этого ежедневно нужно прививать по три тысячи вологжан", - сообщил Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

По словам главы региона, всего в регион поставлено 127 446 компонентов вакцины, ожидается поставка еще 35,6 тыс. доз. Действуют 144 прививочных пункта, в том числе в торговых центрах и мобильные. Из всех 100 тыс. привитых более 55% - это жители старшего возраста.

На 17 мая в регионе подтверждено 45 467 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 45 случаев. Выздоровели 42 458 человек, умер 1 061.