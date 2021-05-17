Байден заявил, что число случаев заражения коронавирусом впервые снизилось во всех штатах

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом впервые снизилось во всех 50 штатах, замедление темпов вакцинации может привести к росту показателя. Об этом заявил в понедельник президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

"Сегодня впервые с начала пандемии число случаев заражения снизилось во всех 50 штатах. Но я не могу обещать, что мы продолжим идти в этом направлении, - сказал Байден. - Если вы еще не вакцинировались, сделайте это. Защитите себя и окружающих".

По его словам, рост числа случаев коронавирусной инфекции может произойти в случае замедления темпов вакцинации. "Прогресс может обернуться вспять. <...> Мы еще не закончили бороться с вирусом", - отметил президент.

"Число смертельных случаев снизилось на 81%. Это самый низкий уровень с апреля 2020 года, - сказал Байден. - В результате наших оперативных действий, вакцинации и поддержки экономики, мы перешли от стагнации к ее быстрому росту".