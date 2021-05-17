В Петербурге не исключают новых ограничений. Главное о коронавирусе за 17 мая

Россия
- Всего зафиксировано 4 949 573 случая заражения, из них новых — 9328. За сутки умерли 340 человек, за весь период — 116 211.
- В больницах Петербурга разворачивают дополнительно более 400 коек для пациентов с коронавирусом. Губернатор Александр Беглов не исключил усиления ограничений в городе.
- В городах с высокой плотностью населения ситуация с коронавирусом напряженная, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
- Минздрав зарегистрировал предельную отпускную цену одной дозы "Спутника лайт" на уровне 342,36 рубля.
- Минпросвещения не планирует досрочно завершать учебный год в школах.
- Возобновление авиасообщения между Россией и Мальтой не означает автоматической отмены карантина для россиян, сообщают дипломатические источники.
Москва
- Всего зафиксировано 1 140 670 случаев заражения, из них новых — 3573. Госпитализированы 983 человека.
Мир
- Всего зафиксировано более 163,1 млн случаев заражения, умерли 3 381 289 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- ВОЗ вторую неделю подряд фиксирует снижение заболеваемости в мире.
- В Индии зафиксировали за сутки менее 300 тыс. случаев COVID-19 впервые за 26 дней.
- Парижский "Диснейленд" возобновит работу 17 июня.