Мурашко заявил о напряженной ситуации по коронавирусу в городах с высокой плотностью

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в целом по России остается стабильной, однако в городах с высокой плотностью населения ситуация напряженная, сообщил в понедельник журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня напряженная ситуация в городах с высокой плотностью населения. В целом по стране ситуация остается стабильной", - сказал он журналистам.

При этом министр отметил, что не стоит зацикливаться на том, что будет третья волна пандемии или нет, главное, сохранить свое здоровье. "Пациенты, которые имеют хронические заболевания, или планируют хирургические вмешательства в плановом порядке, или собираются на реабилитационные мероприятия, в том числе санаторно-курортное лечение, мы рекомендуем настоятельно пройти вакцинацию для того, чтобы избежать дополнительных проблем или обострений хронических заболеваний", - заключил он.

Ранее главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков сообщил ТАСС, что в России уже началась третья волна пандемии, с ней же он связал рост заболеваемости коронавирусной инфекциией, который наблюдается в последние дни в некоторых регионах страны.