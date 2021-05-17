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Минздрав согласовал предельную отпускную цену на "Спутник Лайт"

Она составила 342,36 рубля
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену за одну дозу однокомпонентной вакцины против нового коронавируса "Спутник лайт" на уровне чуть более 342 рублей, сообщил в понедельник журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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"Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену одной дозы вакцины "Спутник лайт" на уровне 342,36 рубля", - сказал он.

"Спутник Лайт" является аналогом первого компонента "Гам-ковид-вак" ("Спутник V").

В России для вакцинации доступны три двухкомпонентные вакцины, предельные цены на которые ранее были согласованы ФАС - "Спутник V" - 866,81 рубля, "Эпиваккорона" - 842,02 рубля и "Ковивак" - 866 рублей. Все они входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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