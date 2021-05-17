В России выявили 9 328 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 328, до 4 949 573. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Еврейской автономной области и Республике Тыва (по 0,02%), в Сахалинской области (0,03%).

В частности, за сутки было выявлено 763 случая заражения в Санкт-Петербурге, 701 - в Московской области, 202 - в Ростовской области, 136 - в Нижегородской области, 134 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 270 108 человек.

Вылечившиеся и умершие

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7 181. Всего уже выздоровели 4 563 254 человека.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,2% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 666 пациентов в Санкт-Петербурге, 499 - в Московской области, 297 - в Республике Ингушетия, 211 - в Саратовской области, 200 - в Псковской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 340 против 391 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 116 211 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,35%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 39 летальных случаев в Санкт-Петербурге, по 15 - в Нижегородской и Самарской областях, 11 - в Ростовской области, по 10 - в Московской области и Краснодарском крае.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 573, до 1 140 670. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,31%. Днем ранее было выявлено 2 789 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 57 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 19 299, следует из сообщения штаба.

По выздоровлению выписали 2 041 пациента за сутки, за все время вылечились 1 027 835. В настоящее время в столице продолжают лечение 93 536 человек.