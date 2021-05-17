Мексика получила новую партию вакцины "Спутник V"

МЕХИКО, 17 мая. /ТАСС/. Очередная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" была доставлена в Мексику в понедельник. Об этом сообщило в Twitter министерство иностранных дел республики.

"Сегодня в международный аэропорт Мехико прибыла партия <...> вакцины "Спутник V" против COVID-19, - говорится в записи. - Снабжение нашей страны продолжается". Власти латиноамериканского государства используют российский препарат для защиты пожилого населения.

Эпидемическая ситуация в Мексике улучшается со второй половины января, 16 мая в стране было зарегистрировано 53 летальных исхода среди заболевших ковидом, что стало минимумом с апреля 2020 года. Общее число умерших инфицированных пациентов достигло 220 433.

В Минздраве предполагают, что с февраля 2020 года коронавирусом заразились 2,56 млн человек, из них 18,4 тыс. - в последние 14 дней. Загрузка больниц в среднем по стране снизилась до 10%, в отделениях реанимации заняты 14% коек, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких.

С конца 2020 года в Мексике было применено почти 23,2 млн доз препаратов различных производителей для защиты от коронавируса представителей старшей возрастной группы, медицинского персонала и учителей. Полный курс вакцинации прошли 10,6 млн человек.