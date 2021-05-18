Во Франции открывается апелляционный процесс по делу Винника

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа начинает во вторник рассмотрение дела россиянина Александра Винника, осужденного во Франции на пять лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Адвокат россиянина Фредерик Бело заявил корреспонденту ТАСС, что рассчитывает добиться оправдания по обвинениям, оставшимся после прошлогоднего процесса.

"Мы ожидаем, что решения исправительного суда от 7 декабря прошлого года будут подтверждены, в частности тот факт, что мой подзащитный не имеет отношения к программе-вымогателю "Локи", - сказал адвокат. - Мы также хотим добиться, чтобы его признали невиновным в отмывании денег. Мы будем настаивать на том, что Александр не занимался отмыванием денег и не имел намерений отмывать средства, полученные в результате эксплуатации программы "Локи", он никогда не был осведомлен об этом".

Изначально защита россиянина подала апелляцию с целью снять последние оставшиеся обвинения, однако практически сразу французская прокуратура выступила со встречной апелляцией - на весь приговор, в том числе по тем пунктам, по которым Винник был оправдан. На слушаниях в октябре 2020 года прокурор запросила для Винника 10 лет тюремного заключения.

План защиты

В ходе серии слушаний, которые должны пройти с 18 мая по 8 июня, защита россиянина рассчитывает предоставить суду результаты независимой экспертизы копий жесткого диска компьютера Mac Pro, а также данные с мобильного телефона, которые, по данным следствия, принадлежали Виннику. Также со стороны защиты было подано ходатайство о привлечении дополнительного эксперта в области информационных технологий. Бело отметил, что аппаратура уже изучалась экспертами в США, поскольку греческие следователи не смогли получить доступ к данным, однако, по его мнению, процедура проходила с нарушениями.

"Греческие власти передали [технику] США без судебного контроля, что весьма серьезно, без учета интересов ответчика и принципа конфликта интересов. Александр Винник не мог наблюдать за проведением экспертизы в США: все делалось скрытно, и Франции была передана копия. Мы намерены также проверить, соответствует ли это европейскому и французскому праву, и если нет, то добиться изъятия этих материалов из дела", - заявил он.

Также, по словам Бело, второй адвокат Винника Зои Константинопулу подала запрос к греческим властям на проведение экспертизы оригинальных данных на компьютере и телефоне, которые, по данным защиты, вернули из США в Грецию. Впрочем, как долго продлится это процедура, он уточнить не смог. Он допустил, что на дело может повлиять и иск, поданный в Греции против судей, которые принимали в январе прошлого года решение о его выдаче Парижу.

"Поставит ли решение суда под вопрос сам ордер и весь процесс во Франции, я пока не могу сказать, - добавил он. - Французский судья не уполномочен давать оценку действиям греческих властей и смотрит исключительно на то, что относится к его компетенции, занимается уголовным процессом здесь, во Франции".