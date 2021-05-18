{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура выявила нарушения в зоопарке на Урале, где умер белый медведь

Животное умерло от кровоизлияния в мозг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Сотрудники Екатеринбургского зоопарка, где в апреле умер белый медведь Умка, недостаточно следили за безопасностью животных. К такому выводу пришли сотрудники Свердловской прокуратуры по итогам проверки гибели животного, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по сообщению в средствах массовой информации о гибели белого медведя в МБУК "Екатеринбургский зоопарк". Гибель белого медведя показала, что сотрудниками зоопарка принимаются недостаточные меры, направленные на обеспечение безопасности животных, недопущение попадания инородных предметов в вольер к животным, а также пресечение нарушений правил поведения и общественного порядка на территории зоопарка, совершаемых посетителями зоопарка. В этой связи прокуратура в адрес директора зоопарка внесла представление с требованием устранения выявленных нарушений, рассмотрение которого поставлено на контроль", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что согласно экспертизе, выполненной сотрудниками кафедры морфологии и экспертизы ФГБОУ ВО УрГАУ, смерть медведя наступила в результате кровоизлияния в мозг. Комплекс морфологических изменений характерен для онкологического процесса в печени. Кроме того, при патологоанатомическом вскрытии в полости желудка животного обнаружен мяч.

Умка родился в дикой природе и, будучи медвежонком, остался без матери. Его подобрали жители поселка Биллингс (Чукотский автономный округ), отбив от стаи собак. 24 апреля 1998 года медвежонок поселился в Екатеринбургском зоопарке.

Теги
РоссияСвердловская область
Число интернет-пользователей в провинции Хайнань в 2020 году превысило 7,63 млн человек
По данным информационного портала "Наньхайван", жители острова пользуются интернетом в основном для общения в социальных сетях, для онлайн-шопинга, а также для развлечения
Читать полностью