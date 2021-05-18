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Пандемия COVID-19

В ФРГ предложили ввести штрафы за подделку паспортов вакцинации

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что подделка - это не мелкое преступление

БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан выступает за введение штрафов за выдачу и использование поддельных паспортов вакцинации. Об этом он заявил во вторник газетам медиагруппы Funke.

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"Подделка - это не мелкое преступление. Любой, кто вносит ложную информацию в ковид-паспорт, подлежит судебному преследованию. Это же касается и тех, кто использует такой паспорт", - заявил Шпан.

В соответствующем законопроекте предусмотрено наказание в виде денежного штрафа или лишения свободы на срок до одного года за использование поддельного паспорта вакцинации. За изготовление фальшивого документа грозит денежный штраф или лишение свободны на срок до двух лет.

Страны ЕС обсуждают идею введения признанных во всех 27 странах Евросоюза сертификатов вакцинации с начала марта. Название "зеленый цифровой пропуск" придумала Еврокомиссия, она же предложила, чтобы документ включал три категории данных: собственно о вакцинации, о датах перенесенного заболевания COVID-19 и о датах и результатах ПЦР-тестов.

Теги
ГерманияПандемия COVID-19
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