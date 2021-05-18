Палестинцы в Нидерландах призвали исключить Израиль из числа участников "Евровидения"

ГААГА, 18 мая. /ТАСС/. Демонстрация в поддержку Палестины прошла во вторник перед концертным залом "Ахой" в Роттердаме, являющимся местом проведения конкурса "Евровидение". Около 100 участников акции призвали исключить Израиль или, по крайне мере, не аплодировать израильской исполнительнице во время выступления в начинающемся в 21:00 по местному времени (22:00 мск) полуфинале.

"Мы считаем, что нельзя давать такую большую площадку для выступлений оккупанту, - заявил в беседе с ТАСС один из организаторов акции, проживающий в Роттердаме палестинец по имени Ибрагим. - А тем более в такой стране как Нидерланды, которая заботится о соблюдении прав человека и является участником многих международных соглашений".

В особенности, обратил внимание он, с учетом того, что израильская исполнительница Алене Эден исполняет песню "Освободи меня" (Set me free), "в то время как палестинцы живут под оккупацией". По мнению активиста, "Израиль должен быть исключен из участников "Евровидения". Однако он признал, что это вряд ли произойдет, и призвал зрителей хотя бы не аплодировать представительнице Израиля.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 230.

65-й конкурс "Евровидение" проходит в Роттердаме под слоганом "Откройся" (Open Up). Всего в конкурсе в этом году участвуют 39 стран, Россию представляет певица Манижа с песней Russian Woman. Она, как и израильская певица, выступает в первом полуфинале.