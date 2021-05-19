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Врио главы Хабаровского края предложил давать отгул привившимся от коронавируса

В правительстве региона сообщали ранее, что совершившие вакцинацию граждане смогут получить скидку в кафе и ресторанах, а также бесплатно пройти на крупные спортивные соревнования

ТАСС, 19 мая. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил предоставлять дополнительных выходной день работникам, сделавшим прививку от коронавируса. Об этом он написал в среду в своем Telegram-канале.

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"Активность сторонников вакцинации мы готовы поощрять. Поручаю соцблоку регионального правительства подготовить нормативный акт: работникам краевых учреждений и организаций давать отгул за прививку, а бизнесменам будем рекомендовать это сделать", - написал Дегтярев.

Ранее в правительстве региона сообщали ТАСС, что жители Хабаровского края смогут получить скидку в кафе и ресторанах, а также бесплатно пройти на крупные спортивные соревнования, если они завершили вакцинацию.

В настоящий момент в Хабаровском крае зарегистрировано 52,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 50 тыс. пациентов выздоровели, 395 - умерли. Привиты более 88 тыс. человек.

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РоссияХабаровский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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