Врио главы Хабаровского края предложил давать отгул привившимся от коронавируса

ТАСС, 19 мая. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил предоставлять дополнительных выходной день работникам, сделавшим прививку от коронавируса. Об этом он написал в среду в своем Telegram-канале.

Вакцинация от COVID-19. Как сделать прививку?

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"Активность сторонников вакцинации мы готовы поощрять. Поручаю соцблоку регионального правительства подготовить нормативный акт: работникам краевых учреждений и организаций давать отгул за прививку, а бизнесменам будем рекомендовать это сделать", - написал Дегтярев.

Ранее в правительстве региона сообщали ТАСС, что жители Хабаровского края смогут получить скидку в кафе и ресторанах, а также бесплатно пройти на крупные спортивные соревнования, если они завершили вакцинацию.

В настоящий момент в Хабаровском крае зарегистрировано 52,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 50 тыс. пациентов выздоровели, 395 - умерли. Привиты более 88 тыс. человек.