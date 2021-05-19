В сектор Газа прибыла гуманитарная помощь из Марокко

РАБАТ, 19 мая. /ТАСС/. Срочная гуманитарная помощь, направленная Марокко для палестинского населения, доставлена в среду в сектор Газа через пограничный контрольно-пропускной пункт в городе Рафах на границе Египта и прибрежного анклава. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press .

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

Груз с помощью был передан послом Марокко в Египте, постоянным представителем королевства в Лиге арабских государств Ахмедом Тази представителю министерства здравоохранения Палестины.

Власти Палестины выразили благодарность королю Марокко за его "неизменную поддержку дела палестинцев и его защиту законного права палестинцев на создание независимого государства".

На минувшей неделе король Марокко Мухаммед VI, возглавляющий Комитет по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, дал поручение направить срочную гуманитарную помощь для палестинского населения на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Помощь весом 40 тонн включает продукты питания первой необходимости, лекарства для оказания неотложной помощи и одеяла.

Обмен ударами

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 3,5 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве.

Согласно последним данным властей Газы, число погибших достигло 219 человек. В числе жертв - 63 несовершеннолетних палестинца и 36 женщин. Ранения получили 1 530 жителей Газы. С израильской стороны погибли не менее 12 человек, сотни пострадали.