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В Центре им. Гамалеи рассчитывают на скорый запуск исследования "Спутника V" среди детей

Исследования могут начаться в ближайшие несколько недель при условии получения разрешения Минздрава, отметил глава центра Александр Гинцбург
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" среди детского населения могут начаться в ближайшие несколько недель при условии получения разрешения Минздрава РФ. Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.

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"Министерство здравоохранения постоянно пытается решить вопрос - в рамках какой регуляторики мы будем внедрять "Спутник V", проводить исследования этого препарата на детском населении. Окончательно вопрос не решен, но буквально сегодня Михаил Альбертович [Мурашко, министр здравоохранения] собирал по этому вопросу совещание и, надеюсь, в ближайшие несколько дней мы получим ответ на этот вопрос для того, чтобы в ближайшие недели приступить к этому исследованию", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Центр им. Гамалеи подготовил исследования, которые позволят точно определить продолжительность иммунитета после вакцинации "Спутником V", также заявил Гинцбург.

По его словам, центр переходит к третьей стадии испытаний препарата, решающего проблему антибиотикорезистентности. "Следующим препаратом, который может быть востребован всем населением земного шара и не только, это препарат, который решает проблему, связанную с антибиотикорезистентностью. Такой препарат, к которому не должна возникать антибиотикорезистентность, который обладает очень широким спектром действия. В настоящее время мы фактически переходим к третьей стадии исследования этого препарата", - сказал он.

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