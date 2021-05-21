Новым требованиям безопасности соответствует около 50% детских здравниц юга России

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Доля детских лагерей и здравниц на юге России, которые соответствуют требованиям безопасности, заявленным кабмином РФ и министерством просвещения, превышает 50%, на объектах проводятся проверки, есть нарушения, сообщил ТАСС заместитель полпреда президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба.

Правительство РФ утвердило антитеррористические требования для детских лагерей, согласно которым все организации должны иметь пропускной режим, схему эвакуации и план действий при ЧС. В понедельник кабмин заявил, что система вызова экстренных служб должна быть установлена во всех детских лагерях отдыха в России, также каждый детский лагерь должен составить паспорт безопасности объекта, ответственные за мероприятия по антитеррористической защищенности детских лагерей обязаны обучить работников и детей соответствующим действиям.

"Сейчас проводится проверка, насколько эта система работает. Пока не все прошли аккредитацию по этой формуле. Те, которые допущены, они соответствуют этим требованиям, [это] где-то больше 50%", - сказал Гурба.

Он отметил, что в ходе проверок выявляются как мелкие нарушения, которые могут быть оперативно устранены, так и серьезные, которые могут не позволить ряду здравниц получить разрешение на ведение своей деятельности. Гурба при этом отметил, что паспорта безопасности применяются в детских здравницах на юге РФ уже давно.

Депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб сообщила ТАСС, что в реестр оздоровительных организаций детского отдыха в Краснодарском крае входят 115 объектов. "Они обязаны обеспечивать антитеррористическую защиту. Для того, чтобы войти в реестр организации в обязательном порядке необходимо выполнять все нормативные требования в этой части и большинство наших организациях обеспечены контрольно-пропускными пунктами. Сейчас будут уточняться соответствующие процедуры. Безусловно мы будем создавать новые комиссии с учетом требований кабмина, думаю, что успеем провести дополнительные проверки", - сказала она.