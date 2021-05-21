Привившиеся от COVID-19 в регионах смогут получить второй компонент вакцины в Москве

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Люди, сделавшие прививку от COVID-19 в регионах, смогут получить второй компонент вакцины в Москве. Такая возможность появится как у жителей региона, так и у москвичей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Все применяемые сейчас в России вакцины от COVID-19 вводятся в два этапа, и мы понимаем, что у граждан в силу разных обстоятельств не всегда есть возможность получить второй компонент в том же регионе. Именно поэтому жители других субъектов РФ смогут сделать вторую прививку в 11 московских поликлиниках - им нужно лишь обратиться по телефону и записаться. Для этого в стране есть все возможности - сведения о привитых в России передаются в Федеральный регистр привитых против новой коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Медработники столичных поликлиник будут проверять информацию о введении первого компонента вакцины в системе. После этого вакцинируемому предложат пройти осмотр и получить второй компонент. Сведения об этом также передадут в регистр, чтобы пациенту можно было выдать электронный сертификат о вакцинации.

"Для получения второго компонента вакцины в Москве важно, чтобы данные о первой вакцинации были внесены в Федеральный регистр привитых против новой коронавирусной инфекции. Это делает медицинская организация, выполнившая первую прививку. После записи в московскую поликлинику медицинские работники проверят ее наличие в регистре по одному из документов пациента - паспорту, полису ОМС или номеру СНИЛС", - говорится в сообщении.

Подробную информацию о вакцинации и поликлиниках, где жители других регионов могут получить второй компонент вакцины, можно получить на портале mos.ru.