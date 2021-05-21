Первая партия из 3 тыс. доз вакцины "Ковивак" поступила в Ростовскую область

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. Первая партия вакцины от коронавируса "Ковивак", разработанной Центром им. М. П. Чумакова РАН, поступила в Ростовскую область. Около 3 тыс. доз распределены по медицинским учреждениям области, сообщили в пятницу в региональном пресс-центре.

Российские вакцины от коронавируса. Характеристики и особенности исследований

На эту тему

"В Ростовскую область поступило 3 тыс. доз вакцины "Ковивак". Она распределена по лечебным учреждениям области", - говорится в сообщении.

В управлении информационной политики регионального правительства уточнили, что это первая партия вакцины "Ковивак", поступившая в Ростовскую область.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН". В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже "убитые" вирусы (инактивированные).

Ростовская область занимает пятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 92 328, число выздоровевших выросло до 82 612, умерли 4 317 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,98.