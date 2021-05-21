Лавров призвал добиваться равноправного отношения ко всем вакцинам против коронавируса

Глава внешнеполитического ведомства выразил сожаление в связи с тем, что в период пандемии многие страны сделали выбор в пользу логики каждый сам за себя и даже стали голословно обвинять Россию и Китай в ведении "войны нового типа - войны вакцин". "Это неподобающие упреки, - отметил он. - С самых первых дней пандемии мы пригласили всех сотрудничать в разработке эффективной вакцины, мы никогда ни одним словом никого не обижали и только говорили о том, что все должны понимать необходимость равного и равноправного отношения к любым вакцинам и что международные и национальные структуры едва ли выиграют, если будут отдавать предпочтение одной вакцине и дискриминировать другую. Такую позицию наш президент высказал на саммите "двадцатки", и она остается в силе".

Министр обратил внимание на то, что для выработки единой политики мирового сообщества еще требуются дополнительные усилия. "Не все к этому готовы, - заметил он. - Многие сгребают вакцины себе, запасаются на потом, стремятся затем их повыгоднее предложить каким-то партнерам".

Как отметил Лавров, президент РФ без долгих раздумий поддержал инициативу о том, чтобы на период решающей фазы борьбы с коронавирусной инфекцией отказаться от патентной защиты соответствующих препаратов, тогда как в Европейском союзе на сей счет стали высказывать всяческие сомнения. "Разумеется, чужая душа - потемки, но хотелось бы, чтобы здесь все было транспарентно и по-честному", - подчеркнул он.