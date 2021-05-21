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Лавров призвал добиваться равноправного отношения ко всем вакцинам против коронавируса

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что для выработки единой политики мирового сообщества еще требуются дополнительные усилия

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Борьба с распространением коронавирусной инфекции требует объединения международных усилий и равноправного отношения к любым вакцинам. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, общаясь с участниками просветительского марафона "Новое Знание".

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Глава внешнеполитического ведомства выразил сожаление в связи с тем, что в период пандемии многие страны сделали выбор в пользу логики каждый сам за себя и даже стали голословно обвинять Россию и Китай в ведении "войны нового типа - войны вакцин". "Это неподобающие упреки, - отметил он. - С самых первых дней пандемии мы пригласили всех сотрудничать в разработке эффективной вакцины, мы никогда ни одним словом никого не обижали и только говорили о том, что все должны понимать необходимость равного и равноправного отношения к любым вакцинам и что международные и национальные структуры едва ли выиграют, если будут отдавать предпочтение одной вакцине и дискриминировать другую. Такую позицию наш президент высказал на саммите "двадцатки", и она остается в силе".

Министр обратил внимание на то, что для выработки единой политики мирового сообщества еще требуются дополнительные усилия. "Не все к этому готовы, - заметил он. - Многие сгребают вакцины себе, запасаются на потом, стремятся затем их повыгоднее предложить каким-то партнерам".

Как отметил Лавров, президент РФ без долгих раздумий поддержал инициативу о том, чтобы на период решающей фазы борьбы с коронавирусной инфекцией отказаться от патентной защиты соответствующих препаратов, тогда как в Европейском союзе на сей счет стали высказывать всяческие сомнения. "Разумеется, чужая душа - потемки, но хотелось бы, чтобы здесь все было транспарентно и по-честному", - подчеркнул он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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