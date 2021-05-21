Вакцинацию от коронавируса прошли более 5 тыс. проживающих в соцучреждениях Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли более 5 тыс. человек, которые проживают в социальных учреждениях Петербурга, а также более 2 тыс. сотрудников. Об этом в пятницу сообщил председатель комитета по социальной политике города Александр Ржаненков.

"Во всех случаях учитывались медицинские показания и противопоказания подопечных старше 18 лет с учетом состояния здоровья. Перед прививкой проводился необходимый осмотр, замер температуры и сатурации. В результате по состоянию на 21 мая прививки от COVID-19 в районных пунктах и с помощью выездных бригад сделали 5 267 получателей социальных услуг, что составляет 97,3% от имеющих показания к вакцинации. Из них второй компонент вакцины уже получили 4 961 человек", - процитировали Ржаненкова в пресс-службе комитета.

Речь идет об интернатах для пожилых и инвалидов, психоневрологических интернатах и других учреждениях, находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. Кроме того, вакцинацию прошли более 2 тыс. сотрудников этих учреждений.

Всего в городе первую прививку от коронавируса сделали около 638 тыс. жителей, полный курс вакцинации из двух компонентов прошли более 539 тыс. человек.

По последним данным, в Петербурге выявили 431 307 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 395 876 человек, умерли 13 964. За последние сутки в городе выявили 815 случаев заражения.