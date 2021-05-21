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ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

Тренировки на объектах ЖКХ проведут в Ростовской области после ЧП под Таганрогом

Ранее в результате инцидента погибли десять человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил провести тренировки с участием сотрудников предприятий жилищно-коммунального хозяйства после ЧП, произошедшего на очистных сооружениях под Таганрогом, в результате которого погибли десять сотрудников водоканала. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

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"Донской губернатор поручил областному министерству ЖКХ организовать на коммунальных объектах комплексные тренировки персонала с отработкой вопросов соблюдения мер безопасности при ремонтных работах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Голубев провел в пятницу экстренное совещание с участием представителей Минстроя России по вопросам устранения аварии на очистных сооружениях. По данным регионального министерства ЖКХ, устранением аварии занимается ремонтная группа в составе 30 человек.

"Как мне доложили, проблем с обеспечением Таганрога водой нет. В течение 10-12 часов работы будут завершены. Ситуацию взяли на особый контроль и в региональном правительстве, и в Минстрое России. Мы провели экстренное совещание с Министерством строительства и ЖКХ РФ. В настоящее время работаем в тесном контакте с федеральными властями", - сказал Голубев, слова которого приводит пресс-служба.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская областьЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
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