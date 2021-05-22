В Париже установили бюст Шарля Азнавура

ПАРИЖ, 22 мая. /ТАСС/. Бюст Шарля Азнавура открыли в его день рождения в Париже в квартале Одеон, где прошли детские годы артиста.

"Музыка Азнавура всегда будет жить в сердцах парижан", - подчеркнула в своем выступлении на торжественной церемонии мэр столицы Анн Идальго. "Он посвятил французской столице свои лучшие песни", - отметила глава города.

От имени семьи артиста Николя Азнавур поблагодарил столичные власти и всех парижан за память об отце. "Любовь к Парижу он пронес через всю жизнь", - отметил сын певца.

На церемонии в исполнении французского барда Фабьена Марсо, выступающего под псевдонимом Гран-Кор-Малад, прозвучала поэтическая "Автобиография" Шарля Азнавура - объяснение в любви к Парижу и старинному "кварталу поэтов и артистов", где он родился.

Кристина Азнавур, вице-президент фонда, носящего имя артиста, отметила в беседе с корреспондентом ТАСС, что "пандемия коронавируса и связанные с этим карантинные ограничения помешали провести запланированные ранее фестивали в память артиста". "Но у нас много проектов, - сказала она. - И мы надеемся, как только позволит ситуация, обязательно их осуществить, в том числе и в России".