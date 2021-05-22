Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с видеозаписи интервью Sputnik France

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с видеозаписи интервью телеканала Sputnik France с французским специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом. Об этом в субботу сообщается на сайте ведомства.

"Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи интервью корреспондента российского СМИ "Sputnik France" с французским специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подобные действия администрации YouTube нарушают принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. "Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все ограничения, а также объяснить причины их введения", - добавили в Роскомнадзоре.

Согласно российскому законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, влечет наложение административных штрафов до 1 млн рублей, а повторный отказ выполнить требования повлечет кратное увеличение штрафов - до 3 млн рублей.

Ранее телеканал Sputnik France сообщил о блокировке на YouTube видеозаписи интервью телеканала с французским специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом.