Информация об угрозе взрыва ТЦ "Рио" в Ростове-на-Дону оказалась ложной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая. /ТАСС/. Специалисты обследовали торгово-развлекательный центр "Рио" в Ростове-на-Дону, откуда в субботу эвакуировали персонал и посетителей из-за анонимной угрозы. Опасных предметов не обнаружено, сообщили ТАСС в управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города.

По уточненным данным, из ТЦ было эвакуировано 4 тыс. человек.

"Кинологи обыскали весь центр. Ничего не нашли, информация о минировании была ложной. ТРЦ "Рио" снова работает", - сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу анонимный заявитель сообщил, что торгово-развлекательный центр "Рио" на проспекте Нагибина в Ростове-на-Дону может быть заминирован. Анонимное сообщение о возможном минировании также поступило в торговый центр "Мега" в Аксайском районе области.