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Медведев: общий иммунитет к ковиду в России может появиться при добровольной вакцинации

Однако пока она идет медленно, добавил зампред Совбеза

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться при добровольной вакцинации, хотя пока она идет медленно, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Таким образом он прокомментировал отклики на его высказывание о том, что в некоторых случаях государства могут вводить обязательную вакцинацию.

"У нашей страны есть шансы получить коллективный иммунитет от SARS-CoV-2 в ходе добровольной вакцинации. Хотя пока она идет медленно, что грозит нам новыми волнами заболеваемости", - написал Медведев в комментариях на своей странице в Facebook.

Он при этом подчеркнул, что иммунитет, по мнению большинства исследователей, не будет пожизненный, поэтому "будут необходимы регулярные прививки на основе календаря вакцинации".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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