В Петербурге не будут проводить специальные акции для мотивации населения к вакцинации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга не планируют предлагать жителям города скидочные карты или денежные вознаграждения для мотивации пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Главным стимулом должна оставаться забота о своем здоровье, считает председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"На мой взгляд, подобные акции, способы стимуляции, будут неэффективны. Это показало использование их несколько ранее в других субъектах Российской Федерации. Подобные предложения рождают за собой и массу вопросов - а те люди, которые вакцинировались ранее, - они тоже должны рассчитывать на некие скидки? На мой взгляд, все-таки беспокойство о своем здоровье, быть безопасным для членов своей семьи, для своих близких, родственников - является основным стимулом для того, чтобы выбрать время и прийти вакцинироваться", - сказал Лисовец в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

Сейчас в Петербурге в наличии три вакцины против коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак". Как отметил Лисовец, запасы препаратов превышают 160 тыс. доз и при текущих темпах вакцинации этого хватит на месяц, поэтому о нехватке вакцины речи нет.

За весь период в городе прошли вакцинацию первым компонентом препаратов более 652 тыс. человек, из них более 552 тыс. полностью завершили цикл вакцинации.

По последним данным, в Петербурге выявили 433 833 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 397 733 человека, умерли 14 077. За последние сутки в городе выявили 851 случай заражения.