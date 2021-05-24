Синоптики не ожидают заморозков в Москве в начале июня

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Заморозков в Москве не ожидается, однако начало июня будет прохладным. Об этом ТАСС сообщил в понедельник ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в начале июня москвичей ожидают заморозки.

"По моим прогнозам, заморозков не ожидается. <...> То, что июнь стартует с прохладных позиций - это да. И купальный сезон из-за этого сдвинулся", - сказал собеседник агентства.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС отмечал, что температурный фон в Центральном федеральном округе будет близок к климатической норме в первой половине начавшейся недели, заметных осадков не ожидается.