Посольство РФ получило уведомление о задержании в Минске гражданки РФ

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Белоруссии получило уведомление о задержании в Минске гражданки РФ, в ближайшее время ожидает получить консульский доступ к ней. Об этом сообщило российское диппредставительство в понедельник в Facebook.

"Посольством был направлен соответствующий запрос в компетентные органы РБ по гражданке Софии Сапега. В настоящее время нами получено уведомление о ее задержании. Взаимодействуем по данному вопросу с белорусской стороной. В ближайшее время ожидаем получить консульский доступ к задержанной", - сказано в сообщении.

