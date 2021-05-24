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Посольство РФ получило уведомление о задержании в Минске гражданки РФ

В ближайшее время дипмиссия ожидает получить консульский доступ к ней

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Белоруссии получило уведомление о задержании в Минске гражданки РФ, в ближайшее время ожидает получить консульский доступ к ней. Об этом сообщило российское диппредставительство в понедельник в Facebook.

"Посольством был направлен соответствующий запрос в компетентные органы РБ по гражданке Софии Сапега. В настоящее время нами получено уведомление о ее задержании. Взаимодействуем по данному вопросу с белорусской стороной. В ближайшее время ожидаем получить консульский доступ к задержанной", - сказано в сообщении.
 

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