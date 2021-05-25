Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова будет совмещать политическую и творческую деятельность

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Бывшая участница российской музыкальной группы "Тату" Юлия Волкова, зарегистрированная для участия в предварительном голосовании (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму от Ивановской области, заявила, что продолжит заниматься творчеством.

"Я, конечно, не откажусь от [карьеры] певицы, я буду продолжать петь, заниматься творчеством и помогать людям", - сказала она в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о готовности отказаться от творческой профессии для того, чтобы заниматься политикой.

Музыкальная группа "Тату" была создана в 1999 году, тогда в ней состояли 14-летняя Юля Волкова и 15-летняя Лена Катина. Коллектив был популярен в России и за ее пределами, выступал на "Евровидении" в 2003 году. В 2009 году Волкова и Катина начали сольные карьеры, группа распалась.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах. Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и должно было завершиться 29 апреля, однако в среду на заседании федерального оргкомитета по проведению праймериз было принято продлить процесс выдвижения кандидатов до 14 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.