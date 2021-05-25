Panacea Biotec запускает производство "Спутника V" в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая. /ТАСС/. Индийская фармацевтическая компания Panacea Biotec объявила о начале производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом во вторник сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в компании.

"По договоренности с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) мы приступаем к коммерческому производству российской вакцины "Спутник V". Производство начнется летом. Его объем составит 100 млн доз этого препарата в год", - заявил представители Panacea Biotec.

Кроме Panacea Biotec, к выпуску российской вакцины планируют приступить еще несколько индийских производителей лекарств. Так, одна из крупнейших фармакологических компаний Индии HETERO Biopharma намерена выйти на производство не менее 7 млн доз российской вакцины "Спутник V" уже через три месяца.

Применение российского препарата началось в Индии 14 мая. Первую прививку этой вакциной получил в Хайдарабаде представитель руководства компании Dr. Reddy's Laboratories Дипак Сапра. Стоимость импортированной российской вакцины составляет с учетом налога в 5% около $13. С расширением поставок "Спутника V" местными производителями этого препарата на индийский рынок цена на него может быть снижена.

"Спутник V" стал третьей вакциной, которая применяется в Индии. Ранее при иммунизации в стране использовались только два препарата: Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech.