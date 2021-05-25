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Посольство РФ сообщило, что безопасности россиян в Мали ничто не угрожает

В диппредставительстве отметили, что обстановка в столице страны после задержания президента и премьера спокойная

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Ситуация в столице Мали Бамако остается спокойной после задержания в Мали временного президента страны Ба Ндао и временного премьер-министра Моктара Уана. Об этом сообщили во вторник ТАСС в посольстве России в Мали.

В диппредставительстве указали, что информация о задержании местными военными вечером 24 мая президента и премьер-министра страны соответствует действительности. "Проверенной информацией о причинах такого шага посольство не располагает, - сообщили в посольстве. - Обстановка в столице Мали и ее окрестностях остается спокойной, открыты магазины и рынки, в городе работает общественный транспорт, функционирует аэропорт".

В посольстве также сообщили, что безопасности и жизни российских граждан в настоящий момент ничто не угрожает.

Кроме того, в диппредставительстве информировали, что охрана российского посольства обеспечивается в штатном режиме подразделениями полиции Мали.

Ранее малийская газета Journal du Mali информировала, что глава государства и премьер-министр были под конвоем доставлены вечером в понедельник на армейскую базу Кати, где они находятся.

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