За отождествление СССР и нацистской Германии предложат штрафы, как за нацистскую символику

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Публичное отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне может грозить такими же штрафами, какие предусмотрены сейчас за демонстрацию нацистской символики с признаками пропаганды фашизма. Об этом заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, выступающая соавтором законопроекта о введении такого запрета.

"Мною в рабочем порядке, как и полагается, направлен [на отзыв в правительство] проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Пока мы предлагаем такое же наказание, как за использование нацистской символики с признаками пропаганды фашизма", - сказала она во вторник во время рассмотрения Госдумой в первом чтении законопроекта о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Сейчас штрафы за пропаганду или публичную демонстрацию нацистской символики, если при этом есть признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии, устанавливает статья 20.3 КоАП. Наказание по ней для граждан - штраф до 2 тыс. рублей с конфискацией предмета нарушения или арест до 15 суток, для чиновников - штраф до 4 тыс. рублей с конфискацией, для юрлиц - до 50 тыс. рублей с конфискацией. Более серьезные санкции предусмотрены за изготовление или сбыт в целях пропаганды такой символики: штраф до 2,5 тыс. рублей для граждан, до 5 тыс. рублей для чиновников, до 100 тыс. рублей для юрлиц.

Новые нормы

По словам Ямпольской, законопроект о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне может быть дополнен во втором чтении новыми нормами, в том числе запретом на оправдание нападения Германии на Советский Союз.

"Я думаю, что, может быть, ко второму чтению надо расширить и список деяний, запрет на которые вводится", - сказала она.

"Мы могли бы еще ввести запрет на оправдание нападения Германии на Советский Союз. Мы могли бы ввести запрет на возложение ответственности на Советский Союз за Вторую мировую войну, на обвинения в присоединении территорий. Есть целый ряд вещей, которыми спекулируют так называемые историки", - перечислила депутат.

"Запрещается в публичном выступлении, в публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран "оси", а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы", - говорится в законопроекте.

Поправки предложены в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".