Сенатор заявил, что наличие жилья не должно быть основанием для лишения семьи пособий

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что наличие недвижимости не должно быть автоматическим основанием для лишения семьи соцподдержки, так как имущественные активы не всегда конвертируются в доходы. Об этом сенатор сказал ТАСС во вторник.

Ранее газета "Известия" сообщила, что председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступил за большую адресность государственной поддержки. По его мнению, "если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты".

"Необязательно наличие двух квартир, в которых живут не очень имущественно обеспеченные родные и близкие, или дачи в Подмосковье на шести сотках дает основания для отказа в помощи этой семье. Не всегда имущественные активы конвертируются в систему базового дохода, наоборот, служат отягощающим обстоятельством для семьи. Перевод всех отношений на чисто рыночные условия (давайте, избавляйтесь от собственности, продавайте, вместо трехкомнатной квартиры заезжайте в однокомнатную) является не очень правильным", - подчеркнул Рязанский.

При этом сенатор отметил, что при оказании адресной помощи со стороны государства необходимо учитывать материальное положение семьи или гражданина, но это не должно превращаться "в чисто механическую процедуру отсечения от поддержки". "Эти вопросы достаточно деликатны и тонки. Надо стараться активным образом влиять на политику доходов, стремиться к тому, чтобы у людей была возможность повышать благосостояние, доходы, квалификацию. Это должно быть в основе нашей политики поддержки. Что касается учета нематериальных активов, это вопрос второго порядка, чтобы учитывать его в совокупности адресной поддержки", - добавил сенатор.