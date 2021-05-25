Кудрин выступил за имущественный ценз при распределении соцподдержки

"Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз, - приводит издание слова Кудрина. - Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни".

"Известия" со ссылкой на проект постановления правительства сообщают, что Минтруд РФ разработал документ, которым будут установлены новые правила начисления пособий родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет и беременным женщинам.

"Пособия беременным женщинам и родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет будут назначать по тем же принципам, что и выплаты на детей от трех до семи лет. То есть с учетом их имущества и наличия дохода", - отметили в издании.

Согласно новому документу, чтобы претендовать на выплаты женщине необходимо встать на учет по беременности до 12-й недели, а получать пособие она будет после 12-й недели до момента родов.

"Проект предусматривает, что одиночкой родитель считается в случае, если второй родитель не вписан в свидетельство о рождении или вписан матерью, умер, пропал без вести или находится в разводе с заявителем и алименты назначены по суду", - уточняется в статье.

Отмечается, что новыми правилами установлен список собственности, которой может обладать семья, претендующая на пособие. В список входит квартира, жилой дом, дача, земельный участок, гараж, автомобиль, мотоцикл, трактор и лодка.

Кроме того, при начислении пособия будет применен принцип "нулевого дохода", то есть на протяжении года у взрослого члена семьи должны быть поступления средств от трудовой, творческой или предпринимательской деятельности, также учитывается стипендия или пенсия.