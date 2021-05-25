Эксперт: вакцинация в Якутии может быть только добровольной по иерархии нормативных актов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Прохождение вакцинации от коронавируса в Якутии может быть только добровольным для населения в связи с тем, что постановление главного санитарного врача республики имеет меньшую юридическую силу перед федеральными законами и постановлениями. Об этом сообщил во вторник общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета Партии роста Дмитрий Порочкин.

Ранее на сайте управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) появилось сообщение, что прививки против новой коронавирусной инфекции "проводятся по эпидемическим показаниям и становятся обязательными".

"По иерархии нормативных актов постановление врача республики стоит ниже, чем федеральные законы и постановления, а значит имеют меньшую юридическую силу", - сказал Порочкин, слова которого привела ТАСС пресс-служба партии. Он указал, что в связи с этим "вакцинация может быть только добровольной".

Он отметил, что по постановлению правительства РФ № 825 ("Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок"), существует перечень работ, для которых прохождение вакцинации является обязательным: медицинские специальности, образовательная деятельность, сельскохозяйственные работы, обслуживание канализаций, лесозаготовительные работы и пр. Отказ от прививки в таком случае, действительно, может привести к отстранению от работы и увольнению.

При этом, по словам Порочкина, в приказе № 125н Минздрава "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" в декабре 2020 года появилась прививка против коронавируса, которой следует прививать ряд категорий граждан. В данном приказе также имеется ссылка на федеральный закон № 323-ФЗ ("Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"), где в ст. 20 говорится о том, что гражданин "имеет право отказаться от медицинского вмешательства".

В 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" также говорится о том, что гражданин РФ имеет право на отказ от профилактических прививок, но с небольшой оговоркой: отказ от прививок ведет к отказу от приема в образовательные учреждения в случае эпидемий, отстранение от работы, связанной с высоким риском заболевания. "Но в случае если даже вы принадлежите к категории обязательных вакцинаций, то на сайте Минздрава представлены противопоказания к вакцине против коронавируса: возраст до 18 лет, беременность, аутоимунные заболевания, иммунодефицит, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также гиперчувствительность к какому-либо компоненту и тяжелые аллергические реакции в анамнезе", - рассказал общественный омбудсмен.

Также в соответствии с резолюцией парламентской ассамблеи Совета Европы, куда входит Россия, о вакцинации против коронавируса, человек должен вакцинироваться только добровольно и без принуждения, отказ от прививки - право человека в соответствии со ст. 8 и 9 Европейской конвенции по правам человека, добавил Порочкин.

О вакцинации в Якутии

Ранее на сайте управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) появилось сообщение, что прививки против новой коронавирусной инфекции "проводятся по эпидемическим показаниям и становятся обязательными". Отмечается, что прививки становятся обязательными для всех юридических и физических лиц, выполняющих работы, а в случае, если прививка не сделана по причине бездействия работодателя и/или работников, это влечет за собой "административную ответственность за невыполнения постановления должностного лица Роспотребнадзора".

Как сообщалось ранее, в случае необоснованного отказа от вакцинирования в Якутии специалист может быть не допущен к работе, а работодателя, не обеспечившего вакцинацию персонала, могут оштрафовать на сумму от 200 тыс. рублей.