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Эксперт: вакцинация в Якутии может быть только добровольной по иерархии нормативных актов

По словам омбудсмена Дмитрия Порочкина, постановление врача республики имеет меньшую юридическую силу перед федеральными законами и постановлениями

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Прохождение вакцинации от коронавируса в Якутии может быть только добровольным для населения в связи с тем, что постановление главного санитарного врача республики имеет меньшую юридическую силу перед федеральными законами и постановлениями. Об этом сообщил во вторник общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета Партии роста Дмитрий Порочкин.

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Ранее на сайте управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) появилось сообщение, что прививки против новой коронавирусной инфекции "проводятся по эпидемическим показаниям и становятся обязательными".

"По иерархии нормативных актов постановление врача республики стоит ниже, чем федеральные законы и постановления, а значит имеют меньшую юридическую силу", - сказал Порочкин, слова которого привела ТАСС пресс-служба партии. Он указал, что в связи с этим "вакцинация может быть только добровольной".

Он отметил, что по постановлению правительства РФ № 825 ("Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок"), существует перечень работ, для которых прохождение вакцинации является обязательным: медицинские специальности, образовательная деятельность, сельскохозяйственные работы, обслуживание канализаций, лесозаготовительные работы и пр. Отказ от прививки в таком случае, действительно, может привести к отстранению от работы и увольнению.

При этом, по словам Порочкина, в приказе № 125н Минздрава "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" в декабре 2020 года появилась прививка против коронавируса, которой следует прививать ряд категорий граждан. В данном приказе также имеется ссылка на федеральный закон № 323-ФЗ ("Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"), где в ст. 20 говорится о том, что гражданин "имеет право отказаться от медицинского вмешательства".

В 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" также говорится о том, что гражданин РФ имеет право на отказ от профилактических прививок, но с небольшой оговоркой: отказ от прививок ведет к отказу от приема в образовательные учреждения в случае эпидемий, отстранение от работы, связанной с высоким риском заболевания. "Но в случае если даже вы принадлежите к категории обязательных вакцинаций, то на сайте Минздрава представлены противопоказания к вакцине против коронавируса: возраст до 18 лет, беременность, аутоимунные заболевания, иммунодефицит, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также гиперчувствительность к какому-либо компоненту и тяжелые аллергические реакции в анамнезе", - рассказал общественный омбудсмен.

Также в соответствии с резолюцией парламентской ассамблеи Совета Европы, куда входит Россия, о вакцинации против коронавируса, человек должен вакцинироваться только добровольно и без принуждения, отказ от прививки - право человека в соответствии со ст. 8 и 9 Европейской конвенции по правам человека, добавил Порочкин.

О вакцинации в Якутии

Ранее на сайте управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) появилось сообщение, что прививки против новой коронавирусной инфекции "проводятся по эпидемическим показаниям и становятся обязательными". Отмечается, что прививки становятся обязательными для всех юридических и физических лиц, выполняющих работы, а в случае, если прививка не сделана по причине бездействия работодателя и/или работников, это влечет за собой "административную ответственность за невыполнения постановления должностного лица Роспотребнадзора".

Как сообщалось ранее, в случае необоснованного отказа от вакцинирования в Якутии специалист может быть не допущен к работе, а работодателя, не обеспечившего вакцинацию персонала, могут оштрафовать на сумму от 200 тыс. рублей.

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РоссияЯкутияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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