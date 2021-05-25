Членство вице-губернатора Владимирской области в "Единой России" приостановлено

ТАСС, 25 мая. Политсовет Владимирского регионального отделения "Единой России" приостановил членство в партии вице-губернатора региона Романа Годунина, который подозревается в подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции при участии в торгах на право строительства Рпенского проезда во Владимире. Об этом сообщила во вторник пресс-служба реготделения партии.

"По решению местного политического совета его (Годунина - прим. ТАСС) членство в партии приостановлено в соответствии с Уставом. Дальнейшие действия будут предприняты в зависимости от того, какое решение вынесет суд", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщал ТАСС, в отношении Романа Годунина и иных неустановленных должностных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о "подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством, повлекшем извлечение дохода в особо крупном размере" (по ч. 4, 5 ст. 33, п. "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ).

По данным регионального следственного управления СК РФ, в октябре 2020 года управление архитектуры и строительства администрации города Владимира через уполномоченный орган - департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области - разместило конкурсную документацию на выполнение строительно-монтажных работ на автомобильной дороге "Рпенский проезд" во Владимире с начальной ценой контракта более 2 млрд рублей.

По версии следствия, Годунин угрозами и уговорами склонил руководство ГУП "ДСУ-3" и фирмы-конкурента к заключению ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), согласно которому они вдвоем участвуют в электронном аукционе, не снижая начальную (максимальную) цену контракта, из-за чего аукцион признают несостоявшимся и, как следствие, победителем торгов признается фирма, подавшая заявку первая. При этом второму участнику торгов была обещана по договору субподряда половина объема работ, предусмотренных техническим заданием к контракту. По результатам рассмотрения заявок победителем электронного аукциона было признано ДСУ-3, которое подало заявку на участие ранее конкурента.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении 36-летнего генерального директора компании, победившей в торгах, Романа Головина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 178 УК РФ.