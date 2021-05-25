Главного инженера таганрогского водоканала уволили после ЧП на очистных сооружениях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая. /ТАСС/. Главный инженер таганрогского водоканала Юрий Поляков уволен за неприятие мер по технике безопасности после ЧП на очистных сооружениях, в результате которого погибли 11 человек. Об этом во вторник в эфире телеканала "Россия-24" сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

Ранее во вторник стало известно, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Полякова до 20 июля. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

"Основная причина - несоблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ, - сказал Голубев. - Буквально сегодня мне стало известно, что уволен главный инженер [таганрогского водоканала] именно по этой статье - за неприятие мер по технике безопасности. Уволен с работы как непосредственно отвечавший за эту работу в системе таганрогского водоканала".

В пятницу днем в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошла авария на очистных сооружениях (относятся к управлению "Водоканала" Таганрога). По предварительным данным, произошел выброс метана, в результате чего 10 рабочих погибли, еще 8 человек были госпитализированы. Позже один человек умер в медицинском учреждении.

Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ. Прокуратура области взяла на контроль ход расследования. Роструд, который также провел проверку инцидента, признал произошедшее несчастным случаем на производстве.