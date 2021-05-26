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Психологи и врачи в "Одноклассниках" обсудят проблемы подростков, живущих с ВИЧ

Эксперты расскажут, как и почему ВИЧ инфицируются дети и что нужно сделать, чтобы ребенок не заболел

"Одноклассники" совместно с ЮНЭЙДС и ЮНЕСКО 26 мая проведут прямой эфир о том, как помочь детям со сложными диагнозами подготовиться ко взрослой жизни. Об этом говорится в среду в пресс-релизе соцсети.

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В обсуждении примут участие певица Зара – артист ЮНЕСКО, врачи, психологи и эксперты. Встреча пройдет в 18:00 мск в группе "Касается даже тех, кого не касается". 

Гости и герои программы ответят на вопросы пользователей о том, как родителям обеспечить регулярное принятие терапии ребенком, как вместе с ребенком справиться с реакциями окружающих, помочь ему наладить отношения со сверстниками. 

Также эксперты расскажут, как медицина смогла перевести ВИЧ-инфекцию из разряда смертельных в хронические заболевания, как и почему ВИЧ инфицируются дети, что нужно сделать, чтобы ребенок не заболел ВИЧ, и как обеспечить ему долгую и продуктивную жизнь в случае заражения.

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