Психологи и врачи в "Одноклассниках" обсудят проблемы подростков, живущих с ВИЧ

"Одноклассники" совместно с ЮНЭЙДС и ЮНЕСКО 26 мая проведут прямой эфир о том, как помочь детям со сложными диагнозами подготовиться ко взрослой жизни. Об этом говорится в среду в пресс-релизе соцсети.

В обсуждении примут участие певица Зара – артист ЮНЕСКО, врачи, психологи и эксперты. Встреча пройдет в 18:00 мск в группе "Касается даже тех, кого не касается".

Гости и герои программы ответят на вопросы пользователей о том, как родителям обеспечить регулярное принятие терапии ребенком, как вместе с ребенком справиться с реакциями окружающих, помочь ему наладить отношения со сверстниками.

Также эксперты расскажут, как медицина смогла перевести ВИЧ-инфекцию из разряда смертельных в хронические заболевания, как и почему ВИЧ инфицируются дети, что нужно сделать, чтобы ребенок не заболел ВИЧ, и как обеспечить ему долгую и продуктивную жизнь в случае заражения.