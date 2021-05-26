Тобольская прокуратура внесла представление главе района из-за отсутствия воды у ветерана

ТЮМЕНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Тобольская межрайонная прокуратура провела проверку информации СМИ о том, что в д. Кузьмина (ныне деревня Зольникова) ветеран войны пять лет живет без воды, главе района внесено представление об устранении нарушения закона. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

"Заместитель межрайонного прокурора Денис Коротаев совместно с главой Тобольского муниципального района Леонидом Митрюшкиным выехал в д. Зольникова, где встретился с ветераном войны и труда 94-летней Марией Максимовной Зольниковой и другими местными жителями. Информация об отсутствии воды подтвердилась", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что согласно действующему законодательству организация водоснабжения населения возложена на органы местного самоуправления. "В связи с этим 26 мая 2021 года прокуратура в адрес главы района внесла представление об устранении нарушений закона. Ситуация находится на контроле прокуратуры", - отметили там.

Как сообщили в администрации Тобольского муниципального района, в деревне Зольникова коммунальщики уже поставили новый насос, который подает воду из скважины, а также подключили бездействующую ветку водопровода и дали тестовый пуск воды. "В дальнейшем планируется установить станцию водоочистки, благодаря которой жители д. Зольниковой, а также близлежащих д. Македоновой и д. Новоселовой будут обеспечены чистой питьевой водой", - сказали в администрации.