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Путин: российские специалисты добиваются выздоровления около 80% онкобольных детей

По отдельным видам заболеваний данный показатель приближается к 90%, отметил президент

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российским специалистам сейчас удается добиваться выздоровления около 80% детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, что является значимым достижением для страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в опубликованном в четверг видеообращении к участникам российского конгресса "Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике".

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"Сегодня российские специалисты добиваются выздоровления около 80% детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями, а по отдельным видам заболеваний данный показатель приближается к 90%, - сказал глава государства. - Это очень большое, значимое для нас достижение, и оно отмечено ООН и Всемирной организацией здравоохранения".

Президент привел в пример статистику с больными острым лейкозом, отметив, что в 1991 году выздоравливали только 5% детей с таким диагнозом, а сегодня этот показатель достигает уже 90%.

По словам Путина, за последние годы в России удалось "кардинально изменить, качественно перенастроить всю систему оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови, значительно расширить здесь применение передовых технологий".

"Так, за последние четыре года в целом по России объем оказания высокотехнологичной помощи детям по профилю "онкология" вырос более чем на 30%", - сообщил президент. В том числе увеличилось количество таких сложных, уникальных процедур, как трансплантация костного мозга, указал он. "Только в прошлом году в общей сложности было сделано 667 таких операций", - сказал Путин.

Инновационное лечение

Власти продолжат внедрение инновационных подходов в диагностике и лечении онкологических заболеваний у детей, заявил Путин. "Безусловно, мы будем и дальше улучшать систему оказания медицинской помощи в этой сфере, внедрять инновационные подходы в диагностике и лечении", - заявил Путин.

Так, по его словам, уже в следующем году в составе медицинского центра имени Дмитрия Рогачева планируется ввести в строй новейший корпус ядерной медицины, а к 2024 году открыть детские центры онкологии и гематологии в целом ряде городов России - Воронеже, Казани, Уфе, Ростове-на-Дону и Краснодаре, - "чтобы каждый ребенок, столкнувшийся с тяжелой болезнью, получал качественную, высокотехнологичную помощь быстро и в полном объеме". Президент указал, что "от этого напрямую зависит сбережение жизни и здоровья детей, а значит - будущее государства".

"Другая важнейшая задача - поставить на службу людям реальные, поистине революционные открытия в медицине, которые совершаются сегодня и в России, и за рубежом, нарастить их применение в лечении детской онкологии, заболеваний крови, иммунной системы", - добавил президент РФ. Он отметил, что "именно такие сложнейшие научно-практические вопросы будут обсуждаться на конгрессе".

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