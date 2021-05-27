{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

Пострадавшие в ЧП под Таганрогом рабочие выписаны из больницы

В реанимации остается одна женщина, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Шестеро рабочих, которые после ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, были доставлены в городскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) и получали помощь в терапевтическом отделении, выписаны из медучреждения. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

На эту тему
Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

"Сегодня выписан последний пациент, находившийся в терапевтическом отделении БСМП", - сказал представитель мэрии. Он добавил, что в реанимации спустя почти неделю после ЧП остается одна женщина, ее состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое, она находится в коме.

21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошла авария на очистных сооружениях (относятся к управлению "Водоканала" Таганрога). По предварительным данным, произошел выброс метана, в результате чего 10 рабочих погибли, еще 8 человек были госпитализированы. Позже один человек умер в медицинском учреждении.

 

Теги
РоссияРостовская областьЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
Лига безопасного интернета обнаружила пропаганду наркотиков в песнях Платины и OG Buda
Песни "Фиолетовый глоток", "Выше облаков", "Бандит", "Печеньки" и "Это не любовь" изучили психологи и лингвисты
Читать полностью