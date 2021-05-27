Минздрав анонсировал начало всероссийской акции "Тест на ВИЧ: экспедиция"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Ежегодная всероссийская акция "Тест на ВИЧ: экспедиция" начнется 1 июня в Санкт-Петербурге и завершится в Хабаровске 1 ноября. Любой желающий за 15 минут может бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ, сообщается в четверг на сайте Минздрава РФ.

"Команда высококвалифицированных специалистов проедет по большим и малым городам 50 российских регионов, чтобы снова напомнить людям о проблеме ВИЧ-инфекции. Во время анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ эксперты экспедиции просто и доступно расскажут об этом заболевании, помогут оценить персональные риски, напомнят о действенных мерах защиты", - говорится в сообщении.

Акция будет проведена с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер в связи с COVID-19.

Традиционный автопробег мобильных пунктов тестирования - брендированных автомобилей белого цвета с широкой красной лентой и надписью "Тест на ВИЧ: экспедиция" на бортах - проводится, чтобы привлечь внимание к вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа, рассказать жителям России о путях заражения ВИЧ-инфекцией и мотивировать людей пройти тестирование на ВИЧ.

По данным Минздрава РФ, число лиц, обследованных на ВИЧ-инфекцию, в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилось на 14,3% и составило 36 млн человек - 24,65% от численности населения страны. В 2019 году этот показатель составлял 42 млн человек.